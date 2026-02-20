< sekcia Ekonomika
Obec Tekovské Nemce pripravuje výstavbu nájomných bytov
Autor TASR
Tekovské Nemce 20. februára (TASR) - Obec Tekovské Nemce v Zlatomoravskom okrese pripravuje výstavbu objektu s nájomnými bytmi. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 1.498.930 eur.
Obec už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk záujemcov o zhotovenie stavby. „Počet bytových jednotiek je 16. Z tohto počtu bude desať trojizbových a šesť dvojizbových bytov. Ku každému bytu bude samostatná pivnica a spoločná kočikáreň,“ konštatuje sa v opise projektu.
Priemerná podlahová plocha je 60 štvorcových metrov na bytovú jednotku. „V bytovej budove bude technické zariadenie, ktoré využíva energiu z obnoviteľných zdrojov a je spoločným zariadením budovy,“ uvádza sa v projekte.
