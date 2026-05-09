Obec v Hornom Rakúsku zamietla plán na logistické centrum Amazonu
Logistické centrum v priemyselnom parku Reichersberg tak nevznikne.
Autor TASR
Reichersberg 9. mája (TASR) - Americký gigant internetového predaja Amazon stroskotal so svojim plánmi na vybudovanie logistického centra v Hornom Rakúsku. Miestne zastupiteľstvo obce Reichersberg sa vo štvrtok (7. 5.) väčšinou jedenástich hlasov vyslovilo proti rokovaniam s touto spoločnosťou, osem poslancov bolo za. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Logistické centrum v priemyselnom parku Reichersberg tak nevznikne. Hlavným dôvodom zamietnutia boli obavy z dodatočnej dopravnej záťaže, ktorú by projekt tohto rozsahu spôsobil. Starosta obce Bernhard Öttl po zasadnutí vyhlásil, že výsledok je pre neho záväzný a projekt považuje za ukončený. Rozhodnutie by mohlo mať ďalekosiahle dôsledky pre priemyselný park. Podľa správy denníka Oberösterreichische Nachrichten má park dlhy vo výške približne 16 miliónov eur. Keďže sa teraz neuskutoční plánovaná veľká investícia, je podľa denníka otvorená aj možnosť vyhlásenia platobnej neschopnosti.
Amazon mal záujem stavať na pozemku, ktorý by bol asi štyrikrát väčší ako zámocký park Schönbrunn. Pre región by to znamenalo približne 1500 nových pracovných miest, ako aj vysoké dodatočné príjmy z miestnej dane.
