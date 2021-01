Obec Veselé vypísala verejnú súťaž na dobudovanie kanalizácie

Veselé 2. januára (TASR) – Obec Veselé v okrese Piešťany zverejnila verejnú súťaž s názvom Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany – dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé – rekonštrukcia a dostavba obecnej čističky odpadových vôd (ČOV). Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Predpokladaná hodnota zákazky je rozdelená na dve časti. Prvou je vypracovanie projektovej dokumentácie, kde sa náklady predpokladajú na 107.624,40 eura bez DPH. Samotné zhotovenie stavby a projektovej dokumentácie predpokladá náklady vo výške 14.934.969,50 eura bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 18. januára a jediným kritériom na vyhodnotenie bude cena.



Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z prostriedkov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prípadne prostredníctvom iných foriem financovania zo štátneho rozpočtu. Celková predpokladaná doba realizácie je do 40 mesiacov od podpisu zmluvy.