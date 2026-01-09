< sekcia Ekonomika
Obecné byty bez energopomoci vláda zaradila medzi odberateľov tepla
Zmena sa dotkne koncových odberateľov najmä v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - K vybraným koncovým odberateľom tepla budú zaradené aj obecné byty, ktorým vzhľadom na charakter bytovej budovy a spôsob dodávky tepla nie je možné doručiť adresnú energopomoc pri dodávke tepla. Vyplýva to z novely nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda. Rast nákladov za dodávku tepla tak bude pre tieto byty v tomto roku limitovaný.
Zmena sa dotkne koncových odberateľov najmä v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve organizácie zriadenej alebo založenej obcou alebo vyšším územným celkom. Do tejto skupiny vláda zaradila aj odberateľov v bytových budovách vo výlučnom vlastníctve právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku či v bytových budovách s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania.
„Taktiež sa navrhuje, aby sa maximálna cena tepla pre týchto koncových odberateľov na rok 2026 určila vo výške limitu nárastu ceny tepla podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva, ktoré návrh predložilo.
