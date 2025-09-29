< sekcia Ekonomika
Obhajovali sa prvenstvá, no na pódiu sa objavili aj nováčikovia
25. septembra 2025 sa konal už 19. ročník podujatia ASB GALA. Jeho vyhlasovateľom a organizátorom je odborný časopis ASB.
Bratislava 29. septembra (OTS) - Ten pravidelne oceňuje spoločnosti a osobnosti, ktoré sú prínosom pre stavebníctvo, architektúru, pre mestá a obce a v neposlednom rade i pre spoločnosť. Obhájili minuloroční víťazi prvenstvo alebo zamiešali karty nováčikovia?
Posledný septembrový štvrtok patril prestížnemu oceneniu ASB GALA 2025. Aj tentoraz sa stretli najvýznamnejšie osobnosti stavebného a developerského segmentu v luxusných priestoroch hotela DoubleTree by Hilton. Pod jednou strechou sa zišli tie najlepšie stavebné a developerské spoločnosti, ako aj významné osobnosti celého odvetvia.
Cieľom ASB GALA je vyzdvihnúť a oceniť výnimočné osobnosti, spoločnosti a projekty, ktoré sa výrazne podieľajú na rozvoji a inovovaní slovenského stavebného a architektonického sektora. Podujatie slúži ako platforma na verejné uznanie úspešných a inovatívnych prístupov v oblasti stavebníctva, architektúry a urbanizmu, čím podporuje kvalitu a profesionálny rast v tomto odvetví.
Ocenenia sa udeľujú v rôznych kategóriách vrátane developerov, stavebných firiem, architektov a jednotlivcov, ktorí svojou prácou pozitívne ovplyvnili slovenskú architektúru a mestské prostredie, pričom sa kladie dôraz na výnimočný prínos v rôznych oblastiach stavebného biznisu.
• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva – ocenenie pre jednotlivcov s výnimočným profesionálnym prínosom.
• ASB Developer roka – delí sa do segmentov rezidencie, administratíva, retail a priemysel/logistika.
• ASB Stavebná firma roka – delí sa podľa veľkosti firmy (veľká, stredná, malá).
• ASB Špeciálna cena – udeľuje ju redakcia za výnimočný prínos v oblasti stavebníctva a architektúry.
O ocenení ASB GALA rozhoduje odborná porota, ktorá sa skladá z renomovaných odborníkov, expertov a profesionálov z oblasti stavebníctva, architektúry, urbanizmu a z ďalších súvisiacich odvetví. Títo odborníci hodnotia nominované projekty a jednotlivcov na základe kritérií ako inovácia, kvalita realizácie, prínos pre rozvoj a vplyv na mestské prostredie. Hlasovanie je často podporené nezávislými auditmi a hodnoteniami, čo zabezpečuje transparentnosť a objektívnosť celého procesu. Hlasuje sa pod dohľadom spoločnosti Deloitte.
Kto sa stal osobnosťou architektúry?
Ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2025 si tentoraz odniesla dvojica Matej Grébert a Juraj Benetin, zakladatelia ateliéru Compass Architekti. Rozhodnutie odbornej poroty bolo (podobne ako minulý rok) v súlade s tým, ako hlasovali čitatelia na webe www.asb.sk.
Matej Grébert a Juraj Benetin stoja za rezidenčnou štvrťou Slnečnice, nedávno dokončili 3. etapu komplexu Zwirn a 1. etapu Vydrice. Ich hlavnou špecializáciou sú práve rezidenčné projekty a ich tvorba už nejaký čas pozitívne ovplyvňuje tvár hlavného mesta; tento rok zároveň oslavujú 20. výročie založenia ateliéru.
Pri oceňovaní developerov v segmente rezidencií sa poradie na prvých troch miestach oproti minulému roku zmenilo a na pomyselný stupeň víťazov sa postavili aj nováčikovia. Na prvej priečke sa ocitla spoločnosť YIT Slovakia, ktorej sa minulý rok ušlo „len“ druhé miesto. Nominovaná bola vďaka svojim projektom v hlavnom meste ZWIRN 1, ZWIRN 3 a NUPPU Magnolia – 1., 2. a 3. etapa.
Minuloročný víťaz JTRE si z ASB GALA 2025 odniesol druhú cenu. Toto miesto si u odbornej poroty vyslúžil za rezidenčné projekty Ganz House, Downtown Yards, Eurovea Tower, Eurovea Riverside a za 2. etapu Ovocných sadov v Bratislave. Na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť Reinoo. Tento nováčik prispel na rezidenčnú mapu Slovenska projektmi ako Zelené Vlčince (3. a 4. etapa) v Žiline či Pod Zábrehom (2. etapa) v Púchove.
Developerom roka sa v hlasovaní verejnosti stala spoločnosť JTRE – obhájila minuloročné víťazstvo v kategórii, o ktorej rozhodujú čitatelia webu asb.sk, a odniesla si tak celkovo dve vzácne sošky.
Na galavečere sme spoznali aj víťaza v segmente priemyslu a logistiky. V tejto kategórii si cenu prevzali zástupcovia spoločnosti CTP Slovakia. Firma obhájila minuloročné prvenstvo a na pódium ju vyniesli projekty CTPark Voderady – VOD3 a CTPark Prešov South – PRP2.
Aktuálny ročník priniesol zmeny v porovnaní s tým minulým aj medzi stavebné firmy. Spomedzi veľkých spoločností získala odborné ocenenie SYTIQ, ktorá realizuje výstavbu pozemných aj technologických stavieb – stala sa ASB Veľkou stavebnou firmou roka.
V segmente stredných stavebných firiem sa najviac darilo spoločnosti BETPRES a v kategórii malých stavebných firiem putovala soška do rúk zástupcov spoločnosti Cronson. Cenu verejnosti v kategórii stavebných firiem si odniesla firma SYTIQ, ktorá získala (podobne ako JTRE) dve ocenia.
Do posledného miesta naplnená sála bratislavského hotela si vypočula aj meno tohtoročného držiteľa ASB Špeciálnej ceny. Jej udelenie je plne v rukách redakcie časopisu ASB.
„Cenu sme sa rozhodli udeliť zakladateľom a organizátorom festivalu Dni architektúry a dizajnu – DAAD Tatiane Kollárovej a Števovi Polakovičovi, ktorí už 15 rokov neúnavne organizujú týždňový festival architektúry s celomestským presahom,“ prezradila šéfredaktorka ASB Denisa Kureková.
Od svojho vzniku v roku 2010 medzinárodný festival architektúry a dizajnu prezentuje to najlepšie z domácej i zo zahraničnej architektúry a postupne sa etabloval ako platforma na dialóg medzi odbornou a laickou verejnosťou o otázkach súčasnej architektonickej tvorby.
„Za 15 rokov existencie priviezli architekti Tatiana Kollárova a Štefan Polakovič na festival viac ako 150 prednášajúcich z Japonska, USA, Nemecka, Talianska, Francúzska, Holandska, zo Švédska, Slovinska, z Poľska, samozrejme, zo susednej Českej republiky, ktorých prednášky ovplyvnili nielen tvorbu, ale i smerovanie mnohých naprieč generáciami,“ vysvetlila dôvody ocenenia redaktorka ASB Broňa Tarnócy.
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Hlavná cena: Matej Grébert a Juraj Benetin
Cena hlasovania verejnosti na www.asb.sk: Matej Grébert a Juraj Benetin
ASB Špeciálna cena
Dni architektúry a dizajnu – DAAD
ASB Veľká stavebná firma roka
SYTIQ
ASB Stredná stavebná firma roka
BETPRES
ASB Malá stavebná firma roka
Cronson
ASB Stavebná firma roka
Cena hlasovania verejnosti na www.asb.sk: SYTIQ
ASB Developer roka v segmente rezidencie
1. miesto: YIT Slovakia
2. miesto: JTRE
3. miesto: Reinoo
ASB Developer roka v segmente priemyslu a logistiky
CTP Slovakia
ASB Developer roka
Cena hlasovania verejnosti na www.asb.sk: JTRE
