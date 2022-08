Obilie v sýpkach je už z 96 % a repka z 98 % územia Slovenska

Bratislava 20. augusta (TASR) - Poľnohospodári zbierajú obilie už len v najvyššie položených regiónoch Starej Ľubovne, Spiša, Liptova a horného Šariša. Zvyšok Slovenska už obilie pokosil. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Aktuálne máme obilie v sýpkach už z 96 % a repku z 98 % územia Slovenska. Ide síce o údaje len za členov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ale prinášajú reálny pohľad na stav žatvy za celé územie SR," priblížila.



Upozornila, že v regiónoch sú výrazné, aj viac ako 90-percentné rozdiely medzi jednotlivými poľnohospodármi, ale aj medzi jednotlivými pozemkami toho istého podniku.



Žatva by sa mohla podľa nej skončiť na prelome augusta a septembra a iba prípadná zmena počasia by ju mohla o pár dní predĺžiť.



"Očakávame, že ukončenie žatvy bude aj o dva týždne skôr, ako je normál. Počas ostatných piatich rokov poľnohospodári končili so zberom repky a obilnín medzi 14. až 19. septembrom," priblížila.



Zdôraznila, že po zmiernení extrémneho sucha vplyvom zrážok začiatkom augusta sa v týchto dňoch nanovo situácia zhoršila, čo dokumentuje aj tzv. pôdne sucho. Extrémne sucho v celom pôdnom profile je najmä na Podunajskej nížine, v Slovenskom rudohorí, na Gemeri, Spiši, Šariši, Above a na Zemplíne - celkom ide o 26 % územia SR, kde SHMÚ eviduje extrémne sucho.



"Poľnohospodári veria, že avizované zrážky na najbližšie dni ešte aspoň trochu pomôžu plodinám, ktoré budeme zbierať na jeseň a ktoré ešte nie sú suchom nenávratne zničené," dodala hovorkyňa SPPK.