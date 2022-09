Obilnín a repky bude viac ako vlani,prepadla sa úroda kukurice na zrno

Bratislava 2. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala dosiahnuť 2,7 milióna ton, čo je o 1,3 % (35.800 ton) väčší objem ako pred rokom, a zároveň by mala prevýšiť aj priemer posledných piatich rokov. Celkový rast úrody obilnín ovplyvnila najmä medziročne väčšia osiata plocha, ktorá zabezpečila vyššiu úrodu najpestovanejšej obilniny na Slovensku pšenice. Úroda kukurice na zrno bude však najmenšia za posledných 15 rokov, uviedol v piatok v druhom odhade úrody Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Druhý odhad zverejňuje ŠÚ v čase, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín aj repka. Štatistici znížili odhad úrody obilia takmer o 2 %, najvýraznejšie pri ovse. Naopak, o viac ako 6 % zvýšili očakávanú úrodu repky. Výnosy z hektára nad päťročným priemerom sa očakávajú pri obilninách, repke, hrachu a pri zemiakoch. Hektárové výnosy kukurice na zrno sa medziročne prepadli o 42 %.



Úroda pšenice by mala v roku 2022 dosiahnuť 2,1 milióna ton, čo je o 4,2 % viac ako vlani. Výnosy na úrovni 5,1 tony z hektára boli síce nižšie ako v roku 2021, ale dosiahli na úroveň päťročného priemeru. Očakávaná úroda jačmeňa v objeme 560.000 ton by mala byť medziročne nižšia o 5,5 %. Túto skutočnosť ovplyvnila najmä nižšia osiata plocha v porovnaní s vlaňajškom, výnos 5,2 tony z hektára je však lepší ako pred rokom aj nad päťročným priemerom.



Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny kukurice na zrno by mala dosiahnuť 797,6 milióna ton, čo je približne polovica minuloročnej úrody. Pokles je dôsledkom nižšej osiatej plochy, a to o 13,5 %, ale aj rekordne nízkej úrody z hektára. Výnosy kukurice na zrno dosiahnu len 4,5 tony z ha, čo je v porovnaní s minulým rokom menej o 42 % a zároveň je to aj výrazne menej ako hodnota päťročného priemeru (7,6 tony z hektára). "Nižší celkový objem úrody a hektárových výnosov ako očakávajú poľnohospodári v tomto roku bol naposledy v roku 2007," spresnil Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva Štatistického úradu SR.



V porovnaní s minulým rokom očakávajú poľnohospodári aj pokles úrody slnečnice, a to na úroveň 163.700 ton, čo je medziročne o 16,1 % menej. Pokles produkcie súvisí s výrazným znížením hektárových výnosov na úroveň 2,2 tony z hektára, čo je pod úrovňou minulého roka, ako aj päťročného priemeru (2,7 tony z hektára). Nižšia bude oproti vlaňajšku aj úroda sóje, a to na úrovni 127.400 ton. Dôvodom je výrazný prepad výnosu na úroveň 1,9 tony z hektára, čo je pod hranicou päťročného priemeru 2,4 tony z hektára.



Medziročný nárast produkcie o šesť percent na úroveň 445.100 ton očakávajú štatistici u repky olejnej, prepadne sa však produkcia zemiakov o 14,1 % na 111.800 ton a viac ako o tretinu (37 %) bude nižšia úroda cukrovej repy. Tej by mali poľnohospodári zobrať 859.600 ton.