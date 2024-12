Obilninári na roku 2024 pozitívne hodnotia počasie aj znížené dovozy

Bratislava 23. decembra (TASR) - Združenie pestovateľov obilnín na roku 2024 pozitívne hodnotí, ako sa pre obilie vyvíjalo počasie. Obilninári rovnako pozitívne vnímajú znížený objem dovozov zrnín z Ukrajiny zásluhou vládnych opatrení a preferenciu domáceho obilia u slovenských potravinárskych spracovateľov. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Tam, kde lokálne po extrémnych zrážkach začiatkom roka vyššia hladina spodnej vody nezaplavila polia, priala podľa nej vlhká jar dobrému rastu jarín i ozimín. "Následne suchý priebeh letných mesiacov urýchlil zber hustosiatych obilnín na Slovensku. Žiaľ, nedostatok zrážok v lete negatívne pôsobil na tvorbu zrna, a tým úrodu kukurice," poznamenala.



Najväčším negatívom tohto roka je podľa nej pre pestovateľov obilnín pokles realizačných cien, ktoré sa po väčšiu časť roka držali na úrovni výrobných nákladov, resp. boli aj nižšie. "Úrodu roka 2024 tak mnohí predávajú len z dôvodov nedostatku skladovacích kapacít," vysvetlila.



Podčiarkla, že nepríjemne obilninárov zaskočilo neskoršie vyplácanie priamych platieb, ktorým bola poznačená prvá polovica roka 2024. Nepriaznivo na prácu poľnohospodárov tiež vplývala skutočnosť, že počas roka sa neustále riešili a menili podmienky v rámci uplatňovania národnej stratégie Spoločnej poľnohospodárskej politiky.



Zdôraznila, že veľkou výzvou roka 2025 pre všetkých podnikateľov na Slovensku je konsolidácia štátneho rozpočtu SR a s tým spojené očakávané nižšie príjmy, resp. vyššie výdavky. Otázny je tiež prístup Európskej komisie (EK) a to, aké opatrenia prijme v súvislosti s vojnou na Ukrajine a dovozom agrokomodít do krajín EÚ. Rovnako budú obilninári sledovať, ako sa nové zloženie EK a Európskeho parlamentu postaví k tzv. Zelenej dohode. A už každoročne sú pre slovenských pestovateľov výzvou extrémy počasia a vývoj trhových cien.



Združenie pestovateľov obilnín by si podľa Holéciovej prialo, aby pestovatelia v nasledujúcich rokoch nemuseli domáce obilie vyvážať, ale aby vo vyššej miere tvorili pridanú hodnotu na Slovensku cez živočíšnu výrobu, pekárenský a ďalší priemysel, ktorý by dokázal spracovať celú domácu produkciu.