O prevádzku vlakov cez Lamanšský prieliv má záujem ďalšia firma

Londýn 24. marca (TASR) - O prevádzku osobných vlakov cez tunel pod Lamanšským prielivom prejavila záujem ďalšia, v poradí už tretia spoločnosť, ktorá chce súťažiť o túto trať s firmou Eurostar. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Gemini chce prevádzkovať vlaky spájajúce Londýn s Parížom a Bruselom. Okrem nej pripravujú návrhy na spustenie konkurenčnej služby súčasného prevádzkovateľa vlakov Eurostar aj španielska spoločnosť Evolyn a Virgin Group miliardára Richarda Bransona.



Gemini uviedla, že v uplynulých dvoch rokoch pracovala na plánoch na spustenie medzinárodných služieb a "intenzívne spolupracuje so zainteresovanými stranami v tomto odvetví". Dodala, že predložila žiadosť príslušnému regulačnému úradu pre železnice a cesty o prístup do údržbárskeho depa Temple Mills v severovýchodnom Londýne.



Eurostar má monopol na prevádzkovanie osobnej dopravy cez tunel pod Lamanšským prielivom, ktorý bol otvorený v roku 1994.



Francúzsky vlastník tunela Getlink a spoločnosť London St. Pancras Highspeed, ktorá vlastní stanicu v britskom hlavnom meste a vysokorýchlostné trate k tunelu, minulý mesiac podpísali memorandum o porozumení, v ktorom sa zaviazali rozširovať železničné spojenie.



Getlink verí, že existuje potenciál pre služby medzi Londýnom a lokalitami ako Bordeaux, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom, Ženeva, Marseille a Zürich.



"Vysokorýchlostná trať spájajúca Londýn a kontinent cez tunel pod Lamanšským prielivom je jednou z veľkých železničných trás. Vzhľadom na to, že nová generácia si teraz vyberá vlaky pred lietadlami, je tu skvelá príležitosť priniesť na poprednú európsku trasu dynamiku s konkurenčnými cenami," povedal generálny riaditeľ Gemini Adrian Quine.