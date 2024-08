Vynovené predajne BILLA v Bratislave, objavte zážitok z nakupovania

Foto: BILLA

Bratislava 27. augusta (OTS) - Neustále sa snaží zvyšovať nákupný komfort pre zákazníčky a zákazníkov, aj preto BILLA nielen otvára nové, ale postupne rekonštruuje svoje predajne po celom Slovensku. Onedlho sa typický ruch obchodu vráti do predajne BILLA v bratislavskom OC Central na Trnavskom mýte – svoje brány opäť otvorí v stredu 28. augusta. Na slávnostnom znovuotvorení o 12:30 hod. sa okrem vedenia spoločnosti zúčastnia aj odborník na výživu MUDr. Boris Bajer, PhD., ktorý povedie svoj workshop od 13:00 hod. Nadácia DEDO so svojou neziskovou organizáciou Dorka Bags predstavia novú spoluprácu s BILLA a jej zákazníkmi o 15:00 hod. Najmenších určite poteší koncert obľúbenej detskej skupiny PACI PAC o 16:00 a v závere programu, o 17:00, povedie „Rýchlokurz varenia“ známy šéfkuchár Andrea Ena. Moderátorkou podujatia bude Vera Wisterová. Prvých 100 zákazníkov, ktorí nakúpia nad 30 €, čaká skvelý darček.Keďže v OC Central má BILLA veľkometrážny supermarket, na svojej predajnej ploche 1580 m2 prinesie množstvo služieb s pridanou hodnotou. Podobný koncept už môžete poznať z prevádzok v bratislavskej Eurovei a na Bajkalskej ulici v Ružinove.vysvetľuje Albena Georgieva, COO BILLA Slovensko. Okrem toho si orechy, strukoviny a cereálie môžete vďaka novým dávkovačom zakúpiť na váhu v ľubovoľnom množstve. Milovníčky a milovníkov vína určite poteší rozšírená ponuka vínotéky. BILLA tak v OC Central a v Bory Mall rozširuje úspešný koncept, ktorý si nachádza čoraz viac priaznivcov.Interiér vynovených predajní BILLA je moderný a plne digitalizovaný, aby nielen ponukou a službami, ale aj dizajnom reflektoval nároky klientely v nákupných centrách. O zákazníkov a zákazníčky, ako aj o plynulý chod predajní, sa bude v obidvoch predajniach starať približne 50 zamestnankýň a zamestnancov. V BILLA je samozrejmosťou tolerantné a inkluzívne prostredie, preto aj v týchto prevádzkach tímy posilnia kolegyne a kolegovia so zníženou pracovnou schopnosťou. Predajňu v Bory Mall s rozlohou 1600 m2 slávnostne znovuotvoria v piatok 13. septembra.Aktuálne na Slovensku funguje 166 predajní BILLA rôznych formátov. Okrem vybraných supermarketov, kde veľkosť predajnej plochy umožňuje zriadiť spomínané rozšírené služby, má spoločnosť, naopak, aj menšie prevádzky. Tie nemajú viac ako 650 m2 a ponúkajú najmä základný a diskontný sortiment. Nakupujú v nich napríklad obyvatelia Dudiniec, Strážskeho alebo Valaskej.Väčšina predajní BILLA má však rozlohu od 850 do 1200 m2. Takéto supermarkety ponúkajú nielen základný sortiment, ale tiež diskontné, privátne a prémiové značky. Predajná plocha v nich umožňuje pultový predaj vybraných druhov mäsa a mäsových či mliečnych produktov. V mnohých z nich sú služby doplnené aj o teplé pulty s hotovými jedlami.Po celom Slovensku zákazníci a zákazníčky nakúpia 24 hodín denne a 7 dní v týždni, vrátane sviatkov, aj v 39 prevádzkach VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV. Tá štyridsiata pribudne už 5. septembra v Banskej Bystrici.Rekonštrukciou predajní a výstavbou tých nových nezvyšuje BILLA iba pohodlie a nákupný zážitok pre zákazníkov, ale napĺňa aj svoju „zelenú“ stratégiu. Všetky zrekonštruované a nové predajne totiž dodržiavajú vysoké ekologické štandardy, ktoré dbajú na ochranu životného prostredia.dopĺňa Albena Georgieva.Tam, kde je to možné, inštaluje BILLA na strechy predajní fotovoltické panely. Vybrané predajne, vrátane tých vynovených v bratislavských OC Central a Bory Mall, sú napojené do zdieľaného systému elektrickej energie BILLA Energy. Prebytočná energia zo solárnych panelov sa tak efektívne zdieľa s ďalšími odbernými miestami, čím sa výrazne šetria prírodné zdroje. Okrem toho BILLA znižuje počet kotolní na fosílne palivá a ostatné kotolne modernizuje, čím obmedzuje spotrebu zemného plynu.