Objednávky aj produkcia v britskom priemysle v decembri klesli

Londýn 19. novembra (TASR) - Výrobcovia v Spojenom kráľovstve zaznamenali v decembri mierne zníženie objednávok. Ich produkcia však klesla najrýchlejším tempom od konca roka 2020. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu Konfederácie britského priemyslu (CBI). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Prieskum odhalil, že index nových objednávok sa v decembri znížil na -6 bodov z -5 bodov v novembri. Napriek tomu bol vyšší ako dlhodobý priemer -13 bodov aj ako odhady ekonómov, ktorí očakávali, že dosiahne -9 bodov. No zároveň subindex exportných objednávok klesol o 12 bodov na -19 bodov, čo je jeho najnižšia hodnota od marca 2021.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že ukazovateľ produkcie dosiahol za tri mesiace do decembra -9 bodov, čo je strmý prepad z 18 bodov v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Firmy očakávajú tiež, že ceny hotových produktov sa v nasledujúcich troch mesiacoch mierne zvýšia a príslušný ukazovateľ stúpne na 52 zo 47 bodov.



"Korozívny účinok vyššej inflácie na dopyt je čoraz zreteľnejší, keďže produkcia vo výrobe sa za uplynulý štvrťrok znížila najrýchlejším tempom za dva roky,“ povedala Anna Leachová, zástupkyňa hlavného ekonóma CBI.



Niektoré globálne cenové tlaky sa nedávno zmiernili, ale rast nákladov a cien zostane v blízkej budúcnosti vysoký, pričom stúpajúce účty za energiu sú pre výrobcov kľúčovým problémom, dodala.



Prieskum spoločnosti S&P Global minulý týždeň ukázal, že aktivita v britskom súkromnom sektore aj v decembri klesla už piaty mesiac po sebe v dôsledku zhoršovania dopytu. Ale tempo jej poklesu sa zmiernilo, pričom index nákupných manažérov vzrástol na 49 bodov zo 48,2 bodu v novembri.