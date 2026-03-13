Piatok 13. marec 2026
Objednávky kapitálových tovarov v USA v januári stagnovali

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Objednávky kľúčových kapitálových tovarov v USA v januári stagnovali, čo signalizuje slabšie firemné investície na začiatku 1. štvrťroka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Objednávky kapitálových tovarov bez obranného sektora a lietadiel, čo je ukazovateľ firemných investícií, zostali v januári rovnaké ako v decembri, keď vzrástli o 0,8 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s nárastom o 0,5 %.

Dodávky kľúčových kapitálových tovarov klesli o 0,1 % po decembrovom zvýšení o 1 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu.

Celkové objednávky dlhodobých tovarov, od spotrebičov po lietadlá, v januári takisto stagnovali po decembrovom poklese o 0,9 %.

Napriek slabému začiatku roka by sa firemné investície do vybavenia mohli zrýchliť vďaka rastúcim výdavkom na umelú inteligenciu a výstavbu dátových centier.
.

