< sekcia Ekonomika
Objednávky kapitálových tovarov v USA v januári stagnovali
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Objednávky kľúčových kapitálových tovarov v USA v januári stagnovali, čo signalizuje slabšie firemné investície na začiatku 1. štvrťroka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Objednávky kapitálových tovarov bez obranného sektora a lietadiel, čo je ukazovateľ firemných investícií, zostali v januári rovnaké ako v decembri, keď vzrástli o 0,8 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s nárastom o 0,5 %.
Dodávky kľúčových kapitálových tovarov klesli o 0,1 % po decembrovom zvýšení o 1 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu.
Celkové objednávky dlhodobých tovarov, od spotrebičov po lietadlá, v januári takisto stagnovali po decembrovom poklese o 0,9 %.
Napriek slabému začiatku roka by sa firemné investície do vybavenia mohli zrýchliť vďaka rastúcim výdavkom na umelú inteligenciu a výstavbu dátových centier.
