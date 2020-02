Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA v decembri vzrástli

Washington 4. februára (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA v decembri ožili a vzrástli. A to viac, ako ekonómovia očakávali. Motorom ich rastu bol najmä dopyt po výrobkoch dlhodobej spotreby. Informovalo o tom v utorok americké ministerstvo obchodu.



Podľa najnovších údajov sa objednávky na dodávky nových výrobkov z amerických tovární v decembri zvýšili o 1,8 % po poklese o revidovaných 1,2 % v novembri.



Ekonómovia pritom odhadovali, že stúpnu o 1,2 % po pôvodnom znížení o 0,7 % v novembri pred revíziou.



K väčšiemu než očakávanému nárastu objednávok prispelo najmä oživenie dopytu po produktoch dlhodobej spotreby, ktorý sa zvýšil o 2,4 % v decembri. To kontrastuje s jeho poklesom o 3,1 % v novembri.



Aj nové objednávky na tovar krátkodobej spotreby v decembri vzrástli, a to o 1,1 %, čo je lepší výsledok ako v novembri, keď stúpli o 0,7 %.



V správe sa uvádza, že v decembri vzrástli aj dodávky priemyselného tovaru, a to o 0,5 %, pretože zvýšenie dopytu po tovare krátkodobej spotreby o 1,1 % viac ako vykompenzovalo pokles dodávok produktov dlhodobej spotreby o 0,2 %.



Okrem toho skladové zásoby hotových produktov v novembri tiež vzrástli o 0,5 % po zvýšení o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.