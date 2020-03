Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA sa v januári znížili

Washington 5. marca (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA v januári klesli a viac, ako ekonómovia predpovedal. Ukázali to vo štvrtok údaje amerického ministerstva obchodu.



Podľa najnovších údajov sa objednávky na dodávky nových výrobkov z amerických tovární v januári znížili o 0,5 % po decembrovom náraste o 1,9 %. Ekonómovia pritom očakávali v prvom mesiaci roka pokles objednávok o 0,1 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že objednávky na tovar dlhodobej spotreby klesli v januári o 0,2 %. To ostro kontrastuje s ich nárastom o 2,8 % v decembri. Tento výsledok sa však zhoduje s odhadom ekonómov.



Aj nové objednávky na tovar krátkodobej spotreby sa v januári znížili, a to o 0,8 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci ešte vzrástli o 1,1 %.



Ministerstvo obchodu zároveň informovalo, že dodávky priemyselného tovaru v januári tiež klesli, a to o 0,5 %, po troch mesiacoch rastu. V decembri sa napríklad zvýšili o 0,5 %.



A zároveň skladové zásoby priemyselných produktov sa v januári znížili o 0,1 percenta po náraste o 0,4 % v decembri.