Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka prudko klesli

Wiesbaden 6. decembra (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v októbri prudko klesli, oveľa viac, ako ekonómovia odhadovali. Dôvodom bol slabší zahraničný dopyt, najmä absencia väčších objednávok na stroje a zariadenia. Ukázali to v pondelok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa štatistík sa objednávky na produkty nemeckých tovární v októbri znížili o 6,9 % oproti septembru, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 1,8 %. Ekonómovia pritom očakávali len mierny pokles objednávok v októbri, a to o 0,5 %.



Štatistiky ďalej ukázali, že zatiaľ čo domáce objednávky v októbri vzrástli o 3,4 %, zahraničné objednávky klesli o 13,1 %. Objednávky z eurozóny sa pritom znížili o 3,2 % a z iných krajín sa prepadli o 18,1 %, a to najmä pre absenciu väčších objednávok na stroje a zariadenia.



Po vylúčení veľkých objednávok sa dopyt po nemeckých produktoch v októbri medzimesačne znížil o 1,8 %.



V medziročnom porovnaní objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v októbri zamierili tiež nadol a klesli o 1 %. Bol to ich prvý pokles od septembra 2020, ktorý navyše ostro kontrastuje s ich nárastom o 10,3 % v septembri 2021.



V porovnaní s februárom 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu v Nemecku, boli nové objednávky v októbri o 1,7 % vyššie.



Separátne údaje ďalej ukázali, že obrat v nemeckom výrobnom sektore v októbri medzimesačne vzrástol o 3,6 % po revidovanom poklese o 0,1 % v septembri.



V medziročnom porovnaní a po úprave o kalendárne vplyvy bol však októbrový obrat o 2,6 % nižší ako vlani.