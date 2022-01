Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v novembri vzrástli

Wiesbaden 6. januára (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v novembri ožili a vzrástli viac, ako ekonómovia predpovedali po poklese v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Prispel k tomu najmä zvýšený dopyt v zahraničí.



Podľa najnovších štatistík nemecké továrne zaznamenali v novembri 2021 nárast nových objednávok o 3,7 % oproti októbru, keď medzimesačne klesli až o 5,8 %. Tempo ich rastu prekonalo aj odhady ekonómov na úrovni 2,1 %.



K lepším ako očakávaným výsledkom prispel najmä nestály dopyt po veľkých dopravných prostriedkoch, ako sú lietadlá, lode, vlaky, ktorý vyskočil až o 32 %. Zvýšili sa aj objednávky na motorové vozidlá, prívesy a návesy (7 %).



Bez veľkých objednávok stúpol dopyt po nemeckých produktoch v novembri o 3,8 % oproti predchádzajúcemu mesiacu. Nové objednávky zo zahraničia pritom vzrástli o 8 %, z toho objednávky z eurozóny vyskočili o 13, %. Aj domáce objednávky sa v novembri zvýšili, a to o 2,5 %.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2021 vzrástli objednávky na nemecké výrobky o 18,8 %. V porovnaní s februárom 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením obmedzení v dôsledku pandémie nového koronavírusu, boli novembrové objednávky o 6,6 % vyššie.



Destatis tiež informoval, že obrat nemeckých výrobcov v novembri medzimesačne vzrástol o 4,1 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako jeho zvýšenie o 3,4 % v októbri. Medziročne stúpol obrat tovární v najväčšej európskej ekonomike o 0,3 %.