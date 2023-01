Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v novembri klesli

Wiesbaden 6. januára (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v novembri 2022 prudko klesli, najviac od októbra 2021, a prekonali aj očakávania ekonómov. Dôvodom bolo najmä zníženie zahraničných objednávok v dôsledku spomalenia globálneho dopytu. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Podľa najnovších štatistík sa objednávky v nemeckom priemysle v novembri 2022 prepadli o 5,3 % oproti októbru, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,6 %. Ekonómovia pritom očakávali, že novembrové objednávky klesnú o 0,5 %.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že zahraničný dopyt sa znížil o 8,1 %, pričom objednávky z eurozóny sa medzimesačne prepadli o 10,3 %, zatiaľ čo objednávky z krajín mimo eurozóny klesli o 6,8 %. Aj domáci dopyt sa znížil, a to o 1,1 %.



Objednávky kapitálových produktov pritom klesli o 8,5 %, polotovarov o 0,9 % a spotrebného tovaru o 0,7 %.



Medziročne sa dopyt po produktoch z Nemecka v novembri znížil o 11 %.



Ministerstvo hospodárstva po zverejnení výsledkov poukázalo na to, že knihy objednávok zostávajú plné, čo podporuje výrobu, ktorá je významným motorom najväčšieho európskeho hospodárstva.



Nemecká ekonomika v období od júla do septembra vzrástla o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vďaka spotrebiteľským výdavkom. Viacerí ekonómovia predpovedajú, že v uplynulom 4. štvrťroku a v aktuálnom 1. štvrťroku jej výkon klesne.



Medziročná miera inflácie v Nemecku sa v decembri spomalila na 8,6 % z októbrového maxima 10,4 %, ale stále je vysoká a predstavuje pre ekonomiku veľký problém.



Problémom je aj potenciálna energetická kríza po ruskej invázii na Ukrajinu a ukončení dodávok ruského plynu do Nemecka. Nemecký sieťový regulátor však vo štvrtok (5. 1.) uviedol, že situáciu považuje za "menej napätú ako na začiatku zimy".