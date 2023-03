Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA v januári klesli

Washington 6. marca (TASR) - Objednávky na nové výrobky z USA v januári 2023 klesli, ale o niečo menej, ako ekonómovia očakávali. Dôvodom ich zníženia bol najmä nestály dopyt po dopravných prostriedkoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americké ministerstvo obchodu v pondelok uviedlo, že objednávky na výrobky z amerických tovární v januári 2023 klesli o 1,6 %, oproti decembru, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 1,7 %. To bol lepší výsledok ako odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že sa januárové objednávky znížia o 1,8 %.



Údaje ministerstva ďalej ukázali, že nestále objednávky na dopravné prostriedky sa v januári znížili o 13,3 % po decembrovom náraste o 15,8 %. Objednávky na civilné lietadlá a ich diely sa pritom prepadli o 54,5 %.



Na druhej strane nárast dopytu po strojoch (1,6 %) a ďalších produktoch, ako sú počítače a elektronika (0,6 %), elektrické zariadenia, spotrebiče a komponenty (1,3 %) či kovové výrobky (0,2 %), naznačuje, že toto odvetvie by mohlo opäť získať pôdu pod nohami.



Bez započítania objednávok na dopravné prostriedky sa dopyt po výrobkoch z USA v prvom mesiaci roka zvýšil o 1,2 %.



Ministerstvo obchodu tiež uviedlo, že objednávky na kapitálové produkty, ktoré sa považujú za ukazovateľ firemných výdavkov, sa v januári zvýšili o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní sa objednávky vo výrobnom sektore v USA v januári zvýšili o 4,3 %.



Vzhľadom na to, že sa očakáva, že Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, rýchly obrat vo výrobe je nepravdepodobný. Toto odvetvie podkopáva tiež nedávne posilnenie dolára voči menám hlavných obchodných partnerov, ktoré predražuje export z USA, a spomaľujúci sa globálny dopyt.