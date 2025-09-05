< sekcia Ekonomika
Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v júli opäť klesli
Prispelo k tomu najmä zníženie nestálych objednávok na veľké dopravné zariadenia.
Autor TASR
Wiesbaden 5. septembra (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v júli 2025 prekvapujúco klesli, už tretí mesiac po sebe. Prispelo k tomu najmä zníženie nestálych objednávok na veľké dopravné zariadenia. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Konkrétne, objednávky v nemeckom priemysle po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy sa v júli 2025 medzimesačne znížili o 2,9 %. Analytici pritom očakávali, že vzrastú o 0,5 % a po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci, ktorý bol revidovaný smerom nadol.
Júlový pokles objednávok bol najstrmší od januára, a to najmä v dôsledku strmého pádu, až o 38,6 %, objednávok na lietadlá, vlaky a lode a vojenské vozidlá. Ale objednávky na automobily vzrástli o 6,5 %.
Štatistiky odhalili tiež, že v júli zoslabol aj dopyt po elektrických zariadeniach (-16,8 %), po kapitálových tovaroch (-2,4 %) a polotovaroch (-5,3 %), ale zvýšil sa po spotrebnom tovare (4,3 %).
Zahraničné objednávky v júli klesli o 3,1 %, a to ako mimo eurozóny (-3,8 %), tak ako aj v rámci menového bloku (-2,8 %), zatiaľ čo domáce objednávky sa znížili o 2,5 %. Bez započítania veľkých zákaziek sa dopyt po nemeckých produktoch v sledovanom období zvýšil o 0,7 %.
Za tri mesiace do konca júla objednávky v nemeckom priemysle mierne vzrástli, o 0,2 %. Podporila ich snaha o vytvorenie zásob pred zvýšením ciel v USA a známky stabilizácie vo výrobe v celom Nemecku a širšej eurozóne.
