Objednávky na ochranné pomôcky vo svete prudko rastú

Kuala Lumpur 29. marca (TASR) - Krajiny zápasiace so šírením nového koronavírusu masovo objednávajú ochranné pomôcky. Podľa malajzijských výrobcov rukavíc, ktorí sa na celosvetovej produkcii podieľajú takmer dvomi tretinami, však bude potrebné počítať s ich "chronickým nedostatkom". Dôvodom je prudký rast objednávok, ktoré prekračujú ich výrobné kapacity. Navyše, malajzijská vláda obmedzila firmám počty zamestnancov s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



Malajzia sa na celosvetovej produkcii gumených rukavíc podieľa zhruba 67 %. Dopyt v posledných týždňoch prudko vzrástol, malajzijská vláda však žiada od firiem, aby vyrábali najskôr pre domáci trh. Okrem toho im vláda stanovila len obmedzený počet zamestnancov v úsilí zabrániť šíreniu vírusu SARS-CoV-2.



Malajzijská spoločnosť Top Glove, najväčší výrobca ochranných rukavíc na svete (na svetovej produkcii sa podieľa 20 %), dostala výnimku na počet zamestnancov. Napriek tomu upozornila, že dopyt, najmä z Európy a USA, sa takmer zdvojnásobil. Objednávky dosiahli 2,6 miliardy rukavíc týždenne, zatiaľ čo Top Glove dokáže týždenne vyrobiť 1,4 miliardy rukavíc.



Ako pre agentúru Reuters povedal riaditeľ spoločnosti Lim Wee Čai, prudký rast dopytu nedokáže spoločnosť pokryť. "Objednávky sa zvýšili zhruba o 100 %, my sme však schopní zvýšiť výrobnú kapacitu približne o 20 %," povedal. Firma však začala s postupným nákupom ďalších strojov, aby produkciu zvýšila zhruba o 30 %.



Mimoriadny dopyt by mohol podľa šéfa spoločnosti trvať ešte ďalšie tri mesiace. Aj keď neskôr očakáva mierne uvoľnenie, s vysokým dopytom vo všeobecnosti počíta v najbližších deviatich mesiacoch, napriek tomu, že dopyt z Ázie sa začal pomaly zmierňovať.



Situáciu komplikujú aj problémy v zamestnávaní. Aj keď firma môže mať plný počet zamestnancov, na plnenie objednávok potrebuje zvýšiť ich počet približne o tisícku. Top Glove si bežne najíma ľudí z Nepálu, pre obmedzenie cestovania v dôsledku šírenia nového koronavírusu však musí hľadať na domácom trhu.



"Potrebujeme asi 10 % ľudí navyše. Teraz však nemôžeme brať ľudí z Nepálu. Musíme tak na výpomoc využiť miestnych ľudí, najmä pri balení," dodal Lim Wee Čai.