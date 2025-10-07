< sekcia Ekonomika
Objednávky na priemyselné výrobky z Nemecka v auguste klesli
V medziročnom porovnaní sa objednávky na produkty nemeckých tovární v auguste 2025 zvýšili o 1,5 %.
Autor TASR
Wiesbaden 7. októbra (TASR) - Objednávky na nové výrobky z Nemecka v auguste 2025 oproti júlu opäť klesli, už štvrtý mesiac po sebe. Prispelo k tomu najmä zníženie nestálych objednávok v automobilovom priemysle. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov objednávky v nemeckom priemysle po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy sa v auguste 2025 medzimesačne znížili o 0,8 %, uviedol Destatis. Analytici pritom očakávali, že augustové objednávky vzrastú o 1,4 % a po revidovanom poklese o 2,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
K augustovému výsledku prispel najmä pokles objednávok v automobilovom sektore (- 6,4 %), objednávok na počítače, elektroniku a optické výrobky (- 11,5 %) a objednávok vo farmaceutickom priemysle (- 13,5 %).
Štatistiky ďalej ukázali, že nové objednávky spotrebného tovaru klesli o 10,3 %, kapitálového tovaru o 1,5 %, zatiaľ čo objednávky na polotovary vzrástli o 3 %.
Zahraničné objednávky sa pritom v sledovanom mesiaci znížili o 4,1 %, zatiaľ čo domáce objednávky vzrástli o 4,7 %.
