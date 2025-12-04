< sekcia Ekonomika
Objednávky na priemyselné výrobky z USA v septembri mierne vzrástli
Autor TASR
Washington 4. decembra (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z USA v septembri 2025 mierne vzrástli. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Ministerstvo uviedlo, že objednávky na americké výrobky vzrástli v septembri medzimesačne o 0,2 % po smerom nadol revidovanom zvýšení o 1,3 % v auguste. Tento výsledok zaostal za odhadom ekonómov, ktorí očakávali nárast objednávok v septembri o 0,5 % po ich pôvodnom zvýšení o 1,4 % v auguste.
Štatistiky odhalili, že nestále objednávky na dopravné zariadenia sa v septembri zvýšili už druhý mesiac po sebe, a to o 0,4 % po tom, ako v auguste vyskočili až o 8 %. Podporili ich oživenie dopytu po autách (0,2 % oproti –0,3 % v auguste) a ďalší silný nárast objednávok na vojenské lietadlá (30,9 % oproti 48,3 %).
Bez započítania dopravných zariadení nové objednávky v septembri vzrástli medzimesačne o 0,2 % (-0,1 % v auguste), zatiaľ čo bez vojenských zariadení stagnovali po náraste o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Celkovo nové objednávky na tovar dlhodobej spotreby stúpli v septembri o 0,5 %, čo bolo výrazne menej ako v auguste, keď vzrástli o 3 %. No zároveň objednávky na tovar krátkodobej spotreby v septembri opäť klesli, a to o 0,1 %. Tempo ich poklesu sa však spomalilo z augustových 0,4 %.
Ministerstvo obchodu uviedlo, že dodávky vyrobeného tovaru sa v septembri prakticky nezmenili po poklese o 0,3 % v auguste. Zásoby vyrobeného tovaru v septembri klesli o 0,1 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, uvádza sa v správe.
