Objednávky na tovar dlhodobej spotreby v USA vo februári vzrástli

Washington 26. marca (TASR) - Objednávky na trvanlivé priemyselné výrobky z USA vo februári prekvapujúco vzrástli, aj keď menej ako v januári. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a Reuters.



Podľa týchto údajov nové objednávky na tovar dlhodobej spotreby vyrobený v USA sa vo februári 2025 zvýšili medzimesačne o 0,9 % po smerom nahor revidovanom náraste o 3,3 % v januári. Analytici pritom očakávali vo februári pokles objednávok o 1 % po ich pôvodnom zvýšení o 3,2 % v prvom mesiaci roka.



K februárovému nárastu objednávok na trvanlivé produkty prispel zvýšený dopyt po dopravných zariadeniach (1,5 %), pričom objednávky na motorové vozidlá a diely vzrástli o 4 % a na vojenské lietadlá a diely 9,3 %.



Bez dopravných zariadení sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby vo februári zvýšili o 0,7 % po tom, ako v januári vzrástli o 0,1 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že stúpnu o 0,2 %.



Medzitým však objednávky na tzv. kapitálové produkty na iné ako obranné účely s výnimkou lietadiel, ktoré sú ostro sledovaným ukazovateľom plánov firemných výdavkov, vo februári klesli o 0,3 %.



Bol to ich prvý pokles za štyri mesiace, po nahor revidovanom náraste o 0,9 % v januári. Ekonómovia pritom očakávali, že sa tieto objednávky tzv. základných kapitálových produktov zvýšia vo februári o 0,2 % po pôvodnom náraste o 0,8 % v januári.



Podľa analytikov tieto objednávky by mohli zostať slabé, keďže ekonomická neistota rastie v dôsledku ciel, čo odrádza podniky od zvyšovania výdavkov na vybavenie.



Prezident Donald Trump oznámil množstvo ciel na dovoz, aj keď niektoré odložil do apríla. Ekonómovia varovali, že clá nepodporujú ekonomickú aktivitu.