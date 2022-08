Objednávky na tovary dlhodobej spotreby v USA v júli stagnovali

Washington 24. augusta (TASR) - Nové objednávky na tovary dlhodobej spotreby v Spojených štátoch zaznamenali v júli po štyroch mesiacoch rastu nečakanú stagnáciu. Trhy síce počítali s tým, že v júli sa vývoj objednávok v tomto segmente zhorší, očakávali však iba spomalenie rastu. Informovali o tom agentúra AFP a server tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva obchodu.



Ako ministerstvo oznámilo, nové objednávky na tovary dlhodobej spotreby sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nemenili, zatiaľ čo v júni dosiahli nahor revidovaný 2,2-percentný rast. Analytici počítali iba so spomalením rastu objednávok na 0,6 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného 2-percentného rastu za jún.



Pod júlové údaje sa podpísal najmä pokles objednávok na dopravné zariadenia, ktorý dosiahol 0,7 %. Bez ich započítania by objednávky zaznamenali rast o 0,3 %, rovnaké tempo rastu ako za predchádzajúci mesiac.



Prudko klesli najmä objednávky na vojenské lietadlá a komponenty, a to takmer o 50 %. Naopak, ich prepad čiastočne kompenzovali objednávky na dopravné lietadlá a komponenty, ktoré sa zvýšili o 14,5 %.