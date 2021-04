Objednávky na trvanlivé priemyselné výrobky z USA v marci vzrástli

Washington 26. apríla (TASR) - Objednávky na trvanlivé priemyselné výrobky z USA v marci znova vzrástli po krátkom poklese vo februári, keď USA zasiahli mrazivé búrky, ktoré ochromili časť krajiny. Marcový nárast objednávok bol však oveľa slabší, ako predpovedali ekonómovia. Dôvodom bol najmä nestály dopyt po dopravných prostriedkoch.



Podľa najnovších údajov ministerstva obchodu vo Washingtone sa objednávky na dodávky nových amerických produktov dlhodobej spotreby v marci zvýšili o 0,5 % oproti februáru, keď po revízii medzimesačne klesli o 0,9 %.



Bol to ich desiaty nárast za uplynulých 11 mesiacov. Ekonómovia však očakávali, že marcové objednávky na tvary dlhodobej spotreby stúpnu oveľa viac, a to o 2,5 % po pôvodnom znížení o 1,2 % v predchádzajúcom mesiaci pred revíziou.



Oveľa slabší rast objednávok bol čiastočne spôsobený pokračujúcim poklesom dopytu po dopravných prostriedkoch o 1,7 %. A to najmä po lietadlách (-46,9 %), zatiaľ čo objednávky na motorové vozidlá vzrástli o 5,5 %.



Po vylúčení nestálych objednávok na dopravné prostriedky sa objednávky na produkty dlhodobej spotreby v marci zvýšili o 1,6 % po februárovom poklese o 0,3 %. Tento nárast zodpovedal odhadom ekonómov.



Dobrou správou je, že objednávky v ostro sledovanej kategórii kapitálových produktov, ktorá odráža investičné plány firiem, v marci vzrástli o 0,9 % po februárovom poklese o 0,8 %.