Objednávky nemeckého priemyslu sa v novembri výrazne zväčšili
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. januára (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky v novembri medzimesačne vzrástli o 5,6 %. Bez zarátania jednorazových veľkých objednávok sa zvýšili o 0,7 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. Úrad zároveň uviedol, že podľa spresnených dát objednávky priemyslu v októbri medzimesačne vzrástli o 1,6 %. Predbežný odhad naznačoval, že sa zväčšili o 1,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročne sa novembrové objednávky nemeckých priemyselných firiem posilnili o 10,4 %. Počas trojmesačného obdobia septembra až novembra v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi objednávky vzrástli o 4 %.
Domáce objednávky nemeckého priemyselného sektora sa v novembri zvýšili o 6,5 %. Dopyt zo zahraničia sa však tiež zväčšil, a to o 4,9 %.
Ekonómovia označili tieto údaje za vítaný signál oživenia nemeckej ekonomiky po tom, ako v rokoch 2023 a 2024 bola v recesii. „Konečne údaj z nemeckej ekonomiky, na ktorý sa niet čo sťažovať,“ povedal Jens-Oliver Niklasch z finančného ústavu Landesbank Baden-Württemberg.
Hlavný ekonóm VP Bank Thomas Gitzel správu o silnom raste priemyselných objednávok privítal ako ekonomické prekvapenie. Vyslovil pritom predpoklad, že objednávky sa budú v nasledujúcich mesiacoch naďalej posilňovať, a to najmä vďaka dopytu po produktoch obranného priemyslu.