Objednávky nemeckých priemyselných firiem prvýkrát od augusta klesli
Ich oslabenie bolo podstatne horšie v porovnaní s prognózou analytikov, ktorí v priemere očakávali pokles o 4,3 %.
Autor TASR
Berlín 9. marca (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky v januári medzimesačne klesli o 11,1 %. Ich oslabenie bolo podstatne horšie v porovnaní s prognózou analytikov, ktorí v priemere očakávali pokles o 4,3 %. Januárové zníženie objednávok bolo prvé od augusta minulého roka a nasledovalo po ich raste v decembri, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 6,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zmenšili sa hlavne objednávky kovových výrobkov, a to o 39,4 %. Dôvodom bola vysoká porovnávacia základňa z predchádzajúceho mesiaca. Oslabil sa aj dopyt po strojoch a zariadeniach (-13,5 %) a základných kovoch (-15,1 %). Vzrástli však objednávky produkcie automobilového priemyslu (10,4 %) a objednávky lietadiel, lodí, vlakov a vojenských vozidiel (9,2 %).
Objednávky investičných tovarov klesli o 14,1 % a medziproduktov o 7,9 %, ale mierne vzrástli objednávky spotrebných tovarov, a to o 0,1 %. Domáce objednávky sa zmenšili o 16,2 % a objednávky zo zahraničia sa znížili o 7,1 %. Objednávky zo strany členov eurozóny klesli o 7,3 % a z trhov mimo eurozóny sa oslabili o 7,1 %.
Bez započítania veľkých zákaziek klesli v januári objednávky nemeckých priemyselných firiem len o 0,4 %. Celkové objednávky za november až január oproti predchádzajúcim trom mesiacom stúpli o 7,4 % a bez zarátania veľkých zákaziek sa zvýšili o 1,5 %.
