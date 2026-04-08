Objednávky nemeckých priemyselných firiem vo februári stúpli o 0,9 %
Autor TASR
Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecké priemyselné objednávky vo februári medzimesačne vzrástli o 0,9 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil Spolkový štatistický úrad Destatis. Oživenie nastalo po tom, ako sa objednávky nemeckých priemyselných firiem v predchádzajúcom mesiaci o 11,1 % prepadli. Nenaplnili sa však očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že vo februári sa posilnia o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Motorom oživenia priemyselných objednávok v Nemecku bol vo februári automobilový sektor, v ktorom vzrástli o 3,8 %. Silný rast nastal aj v textilnom priemysle (45,2 %) a v segmente výroby a spracovania kovov (3,7 %). Objednávky v kategórii iných vozidiel vrátane lietadiel, lodí, vlakov a vojenských dopravných prostriedkov však klesli o 25,9 %.
Celkovo sa zvýšil dopyt po investičných tovaroch (0,2 %), medziproduktoch (1,4 %) a spotrebných tovaroch (4,5 %). Objednávky zo zahraničia vzrástli o 4,7 %. Zvýšili sa hlavne objednávky z krajín eurozóny (6,7 %), ale aj zo štátov mimo menového bloku (3,5 %). Domáce objednávky však o 4,4 % klesli.
V priebehu trojmesačného obdobia decembra až februára sa objednávky nemeckých priemyselných podnikov v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím zvýšili o 2 %.
