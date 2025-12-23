< sekcia Ekonomika
Objednávky nemeckých stavebných firiem v októbri medzimesačne klesli
Za október nemecké stavebné firmy vykázali príjmy v objeme 11,6 miliardy eur, čo bolo nominálne o 7 % viac ako v októbri 2024.
Autor TASR
Berlín 23. decembra (TASR) - Nové objednávky nemeckého stavebného sektora sa v októbri po úprave o infláciu oproti septembru oslabili o 11,8 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V súvislosti s medzimesačným poklesom stavebných objednávok však Destatis poznamenal, že v septembri malo nemecké stavebné odvetvie najvyšší objem nových objednávok od marca 2022, a to vďaka niekoľkým veľkým kontraktom. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa októbrové objednávky posilnili o 2,4 %.
Napriek volatilným objednávkam nemecké stavebníctvo za január až október dosiahlo vyššie príjmy ako v rovnakom období vlaňajška, konštatoval Destatis. Tržby sektora nominálne stúpli o 4,3 % a reálne o 1,8 %.
