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Objednávky nemeckých strojárov v júli vzrástli o 2 %
Objednávky zo zahraničia sa zvýšili o 4 %.
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 3. septembra (TASR) - Objednávky na produkty nemeckých strojárskych firiem vzrástli aj v júli. Ich hodnota v reálnych cenách sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšila o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).
Objednávky zo zahraničia sa zvýšili o 4 %, zatiaľ čo domáce objednávky klesli o 3 %. Kríza predaja v Nemecku má svoje domáce príčiny, uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt. „V Nemecku sa stále investuje príliš málo. Je to aj preto, že vláda zatiaľ dôsledne neimplementovala ohlásené reformy,“ vysvetlil. Pozitívny vývoj objednávok zo zahraničia podľa ekonóma odráža zlepšenú podnikateľskú klímu a celkovo je povzbudivým signálom pre odvetvie.
Za tri mesiace od mája do júla sa celkové objednávky po zohľadnení inflácie zvýšili o 8 %, keď silný rast v krajinách mimo eurozóny kompenzoval poklesy v Nemecku a na iných európskych trhoch. Za sedem mesiacov roka do konca júla globálne objednávky podľa údajov VDMA vzrástli o 5 %.
Tržby nemeckého chemického a farmaceutického priemyslu v druhom kvartáli výrazne vzrástli, a to prvýkrát za tri roky. Uviedol to vo štvrtok nemecký Zväz chemického priemyslu (VCI). Podľa zväzu tomu čiastočne pomohol rast cien produkcie v dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci pre vojnu v Iráne, ktoré viac postihli konkurentov v Ázii a na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medzikvartálne sa tržby nemeckého chemického a farmaceutického sektora v druhom štvrťroku zvýšili o 7,3 %. Pomohol tomu rast produkcie o 2,4 % a zvýšenie výrobných cien o 5,7 %. VCI však zlepšenie označil za dočasné. „Hromadenie zásob a geopolitické otrasy nepredstavujú obrat. Staré problémy len tak nezmizli. Nemecký priemysel konečne potrebuje konzistentný postup na zvýšenie konkurencieschopnosti,“ povedal prezident VCI Markus Steilemann.
Nemecký Zväz chemického priemyslu predpokladá, že produkcia odvetvia za celý tento rok klesne o 1,5 %. Na začiatku roka pritom očakával, že bude stagnovať. Vyššie výrobné ceny by však mali celoročné tržby sektora zväčšiť o 2,5 %.
Objednávky zo zahraničia sa zvýšili o 4 %, zatiaľ čo domáce objednávky klesli o 3 %. Kríza predaja v Nemecku má svoje domáce príčiny, uviedol hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt. „V Nemecku sa stále investuje príliš málo. Je to aj preto, že vláda zatiaľ dôsledne neimplementovala ohlásené reformy,“ vysvetlil. Pozitívny vývoj objednávok zo zahraničia podľa ekonóma odráža zlepšenú podnikateľskú klímu a celkovo je povzbudivým signálom pre odvetvie.
Za tri mesiace od mája do júla sa celkové objednávky po zohľadnení inflácie zvýšili o 8 %, keď silný rast v krajinách mimo eurozóny kompenzoval poklesy v Nemecku a na iných európskych trhoch. Za sedem mesiacov roka do konca júla globálne objednávky podľa údajov VDMA vzrástli o 5 %.
Tržby nemeckého chemického priemyslu v druhom kvartáli výrazne stúpli
Tržby nemeckého chemického a farmaceutického priemyslu v druhom kvartáli výrazne vzrástli, a to prvýkrát za tri roky. Uviedol to vo štvrtok nemecký Zväz chemického priemyslu (VCI). Podľa zväzu tomu čiastočne pomohol rast cien produkcie v dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci pre vojnu v Iráne, ktoré viac postihli konkurentov v Ázii a na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medzikvartálne sa tržby nemeckého chemického a farmaceutického sektora v druhom štvrťroku zvýšili o 7,3 %. Pomohol tomu rast produkcie o 2,4 % a zvýšenie výrobných cien o 5,7 %. VCI však zlepšenie označil za dočasné. „Hromadenie zásob a geopolitické otrasy nepredstavujú obrat. Staré problémy len tak nezmizli. Nemecký priemysel konečne potrebuje konzistentný postup na zvýšenie konkurencieschopnosti,“ povedal prezident VCI Markus Steilemann.
Nemecký Zväz chemického priemyslu predpokladá, že produkcia odvetvia za celý tento rok klesne o 1,5 %. Na začiatku roka pritom očakával, že bude stagnovať. Vyššie výrobné ceny by však mali celoročné tržby sektora zväčšiť o 2,5 %.