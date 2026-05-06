Objednávky nemeckých strojárov v marci vzrástli o 27 %
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. mája (TASR) - Objednávky nemeckých strojárskych firiem v marci medziročne vzrástli o 27 %. Oznámilo to v stredu Združenie nemeckých výrobcov a zariadení (BDMA), podľa ktorého sa o rast postarali jednorazové objednávky na veľké zariadenia a ďalšie veľkoobjemové zákazky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Domáce objednávky vzrástli v reálnych cenách o 17 %, zatiaľ čo zo zahraničia sa zvýšili o 31 %, pričom z krajín mimo eurozóny nastal nárast až o 42 %, uviedlo VDMA. Vďaka silnému marcu objednávky za celý prvý štvrťrok vzrástli o 4 %. Hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt sa snažil brzdiť eufóriu. Mimoriadne vplyvy v marci „bohužiaľ neznamenali začiatok širokého oživenia“, ale skôr skreslili situáciu, dodal s tým, že pre trvalé oživenie chýbajú „nevyhnutné štrukturálne reformy v nemeckej a európskej politike“.
Exportne zamerané odvetvie zároveň naďalej zaťažujú pokračujúce konflikty a napätie v medzinárodnom obchode. „Vojny v oblasti Perzského zálivu a na Ukrajine, nové hrozby clami zo strany USA a mnohé neistoty v dodávateľských reťazcoch naďalej spôsobujú, že investície chýbajú - čo výrazne pociťujú mnohí výrobcovia strojov a zariadení,“ uzavrel ekonóm.
