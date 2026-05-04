< sekcia Ekonomika
Objednávky priemyselných firiem v USA v marci stúpli o 1,5 %
Objednávky tovarov krátkodobej spotreby sa zväčšili o 2,1 % na 311,5 miliardy USD.
Autor TASR
Washington 4. mája (TASR) - Americké priemyselné objednávky v marci medzimesačne vzrástli o 1,5 % na hodnotu 630,4 miliardy USD (538,8 miliardy eur) po tom, ako vo februári podľa revidovaných údajov stúpli o 0,3 %. Marcový rast prekonal očakávania analytikov, ktorí predpokladali, že objednávky priemyslu v USA sa medzimesačne zvýšia len 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili o 0,8 % na 318,9 miliardy USD, čím sa skončilo tri mesiace trvajúce obdobie ich nepretržitého poklesu. Objednávky počítačov a elektronických výrobkov vzrástli o 3,6 % v dôsledku konjunktúry investícií do umelej inteligencie a do výstavby dátových centier. Objednávky dopravných prostriedkov sa zväčšili o 0,8 %. Posilnili sa aj objednávky strojov (0,9 %), elektrických zariadení, spotrebičov a komponentov (0,8 %) a základných kovov (0,5 %).
Objednávky tovarov krátkodobej spotreby sa zväčšili o 2,1 % na 311,5 miliardy USD. Bez započítania dopravných prostriedkov americké priemyselné objednávky v marci vzrástli o 1,6 %.
(1 EUR = 1,17 USD)
Nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili o 0,8 % na 318,9 miliardy USD, čím sa skončilo tri mesiace trvajúce obdobie ich nepretržitého poklesu. Objednávky počítačov a elektronických výrobkov vzrástli o 3,6 % v dôsledku konjunktúry investícií do umelej inteligencie a do výstavby dátových centier. Objednávky dopravných prostriedkov sa zväčšili o 0,8 %. Posilnili sa aj objednávky strojov (0,9 %), elektrických zariadení, spotrebičov a komponentov (0,8 %) a základných kovov (0,5 %).
Objednávky tovarov krátkodobej spotreby sa zväčšili o 2,1 % na 311,5 miliardy USD. Bez započítania dopravných prostriedkov americké priemyselné objednávky v marci vzrástli o 1,6 %.
(1 EUR = 1,17 USD)