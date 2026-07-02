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Objednávky priemyselných firiem v USA sa v máji oslabili

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Dôvodom celkového májového zmenšenia objednávok amerického priemyslu bol pokles objednávok tovarov dlhodobej spotreby o 4,5 %.

Autor TASR
Washington 2. júla (TASR) - Americké priemyselné objednávky v máji medzimesačne klesli o 1,3 % po tom, ako sa v apríli podľa revidovaných údajov o 5,3 % zvýšili. Májový pokles však bol miernejší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí odhadovali, že objednávky sa zmenšia o 1,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Dôvodom celkového májového zmenšenia objednávok amerického priemyslu bol pokles objednávok tovarov dlhodobej spotreby o 4,5 %. Znížili sa predovšetkým objednávky dopravných prostriedkov, a to o 14 %. Išlo hlavne o odzrkadlenie poklesu objednávok civilných lietadiel a náhradných dielcov o 51,8 %. Oslabili sa aj objednávky elektrických zariadení a spotrebičov (-0,3 %).

Bez zahrnutia dopravných prostriedkov sa americké priemyselné objednávky v máji zvýšili o 1,9 % po tom, ako v apríli v tomto segmente stúpli o 1,7 %. Posilnili sa objednávky kovových výrobkov (1,4 %), strojov (2,1 %) a počítačov a elektronických výrobkov (0,2 %). Objednávky tovarov krátkodobej spotreby vzrástli o 2,2 %.
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