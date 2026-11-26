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Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA spomalili tempo rastu
Ministerstvo oznámilo, že objednávky na tovary dlhodobej spotreby vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %.
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Nové objednávky na tovary dlhodobej spotreby v USA pokračovali v októbri v raste, piaty mesiac v rade, tempo rastu sa však prudko spomalilo a zaostalo aj za očakávaniami ekonómov. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky na tovary dlhodobej spotreby vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. To znamená výrazné spomalenie rastu v porovnaní s vývojom v septembri, v ktorom sa po revízii smerom nahor objednávky medzimesačne zvýšili o 2 %.
Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí síce počítali so spomalením rastu, predpokladali však, že dosiahne 0,5 %, maximálne 0,6 %. Vychádzali pritom z pôvodne uvádzaného rastu nových objednávok za september na úrovni 1,9 %.
Pod prudké spomalenie tempa rastu sa podpísali objednávky na dopravné zariadenia. Zatiaľ čo v septembri sa medzimesačne zvýšili o 5 %, v októbri klesli o 0,3 %. V rámci tohto segmentu klesli najmä objednávky na bojové lietadlá a ich komponenty (-1,6 %) a dopravné lietadlá, kde pokles dosiahol 0,3 %.
Ich pokles čiastočne zmiernil rast objednávok na motorové vozidlá a príslušné komponenty. V tejto oblasti sa nové objednávky zvýšili v októbri o 0,9 %.
Bez započítania dopravných zariadení zaznamenali nové objednávky na tovary dlhodobej spotreby v USA rast o 0,5 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci a potvrdenie odhadu ekonómov.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky na tovary dlhodobej spotreby vzrástli v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. To znamená výrazné spomalenie rastu v porovnaní s vývojom v septembri, v ktorom sa po revízii smerom nahor objednávky medzimesačne zvýšili o 2 %.
Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí síce počítali so spomalením rastu, predpokladali však, že dosiahne 0,5 %, maximálne 0,6 %. Vychádzali pritom z pôvodne uvádzaného rastu nových objednávok za september na úrovni 1,9 %.
Pod prudké spomalenie tempa rastu sa podpísali objednávky na dopravné zariadenia. Zatiaľ čo v septembri sa medzimesačne zvýšili o 5 %, v októbri klesli o 0,3 %. V rámci tohto segmentu klesli najmä objednávky na bojové lietadlá a ich komponenty (-1,6 %) a dopravné lietadlá, kde pokles dosiahol 0,3 %.
Ich pokles čiastočne zmiernil rast objednávok na motorové vozidlá a príslušné komponenty. V tejto oblasti sa nové objednávky zvýšili v októbri o 0,9 %.
Bez započítania dopravných zariadení zaznamenali nové objednávky na tovary dlhodobej spotreby v USA rast o 0,5 %. To je rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci a potvrdenie odhadu ekonómov.