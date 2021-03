Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vo februári klesli

Washington 24. marca (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA minulý mesiac nečakane klesli. To signalizuje isté ochladenie investícií firiem do vybavenia po predchádzajúcej prudkej expanzii.



Objednávky tovarov dlhodobej spotreby vo februári padli o 1,1 % po +3,5 % v januári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,8 %.



Objednávky nevojenských kapitálových tovarov bez započítania lietadiel, čo je kategória najlepšie vyjadrujúca investičné plány firiem, vo februári klesli o 0,8 %, pričom ekonómovia očakávali +0,5 %. Tieto takzvané jadrové objednávky v januári stúpli o 0,6 %.