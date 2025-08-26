< sekcia Ekonomika
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA pokračovali v poklese
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali pokles aj v júli, aj keď nebol taký výrazný ako v predchádzajúcom mesiaci. Júlový vývoj ovplyvnili najmä objednávky dopravných zariadení. Údaje, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu, priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v Spojených štátoch klesli v júli o 2,8 % po revidovanom 9,4-percentnom poklese v mesiaci jún. Vývoj objednávok za minulý mesiac, aj keď opäť smerom nadol, je tak lepší, než sa čakalo. Analytici totiž počítali s poklesom o 4 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného poklesu za mesiac jún na úrovni 9,3 %.
Za ďalším celkovým poklesom objednávok dlhodobej spotreby sú najmä objednávky dopravných zariadení a v rámci nich dopravných lietadiel a príslušných komponentov. Tieto objednávky klesli v júli o 32,7 %.
Bez započítania dopravných zariadení zaznamenali americké objednávky na tovary dlhodobej spotreby v júli rast, a to o 1,1 %. Na porovnanie, v júni takéto objednávky vzrástli o 0,3 %.
Aj tento výsledok je podstatne lepší, než čakali ekonómovia. Tí predpokladali, že objednávky na tovary dlhodobej spotreby bez započítania dopravných zariadení vzrastú iba o 0,1 %.
