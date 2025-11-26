< sekcia Ekonomika
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vzrástli
Autor TASR
Washington 26. novembra (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali v septembri rast, pričom tempo rastu bolo výraznejšie, než sa očakávalo. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo obchodu. Informoval o tom portál RTTNews.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli v septembri o 0,5 %. V porovnaní s rastom v auguste, ktorý dosiahol po revízii smerom nahor 3 %, to síce znamená výrazné spomalenie, ekonómovia však počítali s ešte horšími výsledkami. Odhadovali, že v septembri sa objednávky v tomto segmente zvýšia iba o 0,3 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu za august na úrovni 2,9 %.
Výrazne sa zvýšili objednávky na elektrické zariadenia, spotrebiče a komponenty a na primárne kovy. Rast zaznamenali aj objednávky na dopravné zariadenia, aj keď tempo rastu sa prudko spomalilo. V septembri dosiahol rast v tejto kategórii 0,4 %, zatiaľ čo v auguste 8 %.
Za rastom celkových objednávok na dopravné zariadenia sú objednávky bojových lietadiel a komponentov. Tie po augustovom raste o 48,3 % vzrástli v septembri o 30,9 %. Naopak, objednávky dopravných lietadiel a komponentov klesli o 6,1 % po augustovom raste o 20,2 %.
