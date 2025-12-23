< sekcia Ekonomika
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v októbri výrazne klesli
Októbrové dáta výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov.
Autor TASR
Washington 23. decembra (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali v októbri výrazný pokles, čo je dôsledok prepadu objednávok dopravných zariadení. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby klesli v októbri medzimesačne o 2,2 %. Na porovnanie, v septembri sa zvýšili po revízii smerom nahor o 0,7 %, keď pôvodne ministerstvo za september udávalo rast objednávok o 0,5 %.
Októbrové dáta výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí síce počítali s ich poklesom, predpokladali však, že dosiahne 1,5 %.
Za nepriaznivými údajmi sú objednávky dopravných zariadení, ktoré klesli o 6,5 %. V rámci nich sa prudko znížili objednávky na civilné aj vojenské lietadlá. V prvom prípade objednávky klesli o 20,1 % a v druhom o 32,4 %.
Bez započítania objednávok dopravných zariadení zaznamenali celkové objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v októbri rast o 0,2 %, pričom sa očakával rast na úrovni 0,3 %. V septembri sa zvýšili o 0,7 %.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby klesli v októbri medzimesačne o 2,2 %. Na porovnanie, v septembri sa zvýšili po revízii smerom nahor o 0,7 %, keď pôvodne ministerstvo za september udávalo rast objednávok o 0,5 %.
Októbrové dáta výrazne zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí síce počítali s ich poklesom, predpokladali však, že dosiahne 1,5 %.
Za nepriaznivými údajmi sú objednávky dopravných zariadení, ktoré klesli o 6,5 %. V rámci nich sa prudko znížili objednávky na civilné aj vojenské lietadlá. V prvom prípade objednávky klesli o 20,1 % a v druhom o 32,4 %.
Bez započítania objednávok dopravných zariadení zaznamenali celkové objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v októbri rast o 0,2 %, pričom sa očakával rast na úrovni 0,3 %. V septembri sa zvýšili o 0,7 %.