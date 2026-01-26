< sekcia Ekonomika
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v novembri vzrástli
Za výrazným rastom sú najmä objednávky dopravných zariadení, ktoré v novembri vyskočili o 14,7 %. Na porovnanie, v októbri sa prepadli o 6,3 %.
Autor TASR
Washington 26. januára (TASR) - Po výraznom poklese v mesiaci október sa v novembri objednávky tovarov dlhodobej spotreby v Spojených štátoch prudko zvýšili, pričom tempo rastu prekonalo očakávania. Prispeli k tomu najmä objednávky na dopravné zariadenia. Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli v novembri medzimesačne o 5,3 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 2,1 %. Údaje za október boli pritom mierne revidované, keď predbežný odhad poukazoval na pokles o 2,2 %.
Novembrové údaje sú omnoho lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s návratom objednávok tovarov dlhodobej spotreby k rastu, predpokladali však, že rast dosiahne približne 3 %.
Za výrazným rastom sú najmä objednávky dopravných zariadení, ktoré v novembri vyskočili o 14,7 %. Na porovnanie, v októbri sa prepadli o 6,3 %.
Bez započítania dopravných zariadení sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zvýšili v novembri o 0,5 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade sú výsledky lepšie, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali s ich zvýšením o 0,3 %.
Ministerstvo oznámilo, že objednávky tovarov dlhodobej spotreby vzrástli v novembri medzimesačne o 5,3 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 2,1 %. Údaje za október boli pritom mierne revidované, keď predbežný odhad poukazoval na pokles o 2,2 %.
Novembrové údaje sú omnoho lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s návratom objednávok tovarov dlhodobej spotreby k rastu, predpokladali však, že rast dosiahne približne 3 %.
Za výrazným rastom sú najmä objednávky dopravných zariadení, ktoré v novembri vyskočili o 14,7 %. Na porovnanie, v októbri sa prepadli o 6,3 %.
Bez započítania dopravných zariadení sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zvýšili v novembri o 0,5 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade sú výsledky lepšie, než sa očakávalo, keďže ekonómovia počítali s ich zvýšením o 0,3 %.