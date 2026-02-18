< sekcia Ekonomika
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA sa v decembri oslabili
Bez zarátania dopravných prostriedkov sa nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby zvýšili o 0,9 % po novembrovom posilnení o 0,4 %.
Autor TASR
Washington 18. februára (TASR) - Nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby v Spojených štátoch sa v decembri medzimesačne znížili o 1,4 % po prudkom novembrovom raste, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni 5,4 %. Pokles však bol miernejší, ako očakávali analytici, ktorí predpovedali, že objednávky sa znížia o 2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Decembrový pokles objednávok tovarov dlhodobej spotreby v USA spôsobilo ich oslabenie v segmente dopravných prostriedkov o 5,3 %, pričom objednávky v kategórii civilných lietadiel a náhradných dielcov sa znížili až o 25,9 %. Výrazne klesli aj objednávky investičných tovarov (- 3,9 %), ale vzrástli v kategórii vojenských lietadiel a náhradných dielcov (+ 9,5 %) a v segmente počítačov a elektronických produktov (+ 3 %).
Bez zarátania dopravných prostriedkov sa nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby zvýšili o 0,9 % po novembrovom posilnení o 0,4 %. Bez započítania tovarov určených na obranu objednávky v decembri klesli o 2,5 % po raste o 6,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Objednávky kapitálových tovarov pre civilný sektor bez zarátania lietadiel v decembri stúpli o 0,6 % po novembrovom zväčšení o 0,7 %.
Za celý minulý rok sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v Spojených štátoch zvýšili o 7,8 %.
