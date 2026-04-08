Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vo februári výrazne klesli
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby klesli v USA vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,4 %.
Autor TASR
Washington 8. apríla (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali vo februári výrazný pokles, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer trojnásobne výraznejší. Veľkou mierou sa pod tento vývoj podpísali objednávky dopravných zariadení a v rámci nich objednávky civilných lietadiel. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil údaje amerického ministerstva obchodu.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby klesli v USA vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,4 %. Tempo poklesu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v januári klesli objednávky o 0,5 %. Je to pokles tretí mesiac v rade a zároveň najvýraznejší od októbra minulého roka, keď objednávky na tieto tovary zaznamenali pokles o 2,1 %.
Vývoj v oblasti nových objednávok ovplyvnili najmä objednávky v segmente dopravných zariadení. Tie klesli o 5,4 %. V rámci dopravných zariadení sa výrazne znížili objednávky civilných lietadiel a príslušných komponentov, pričom pokles dosiahol 28,6 %. Bez započítania dopravných zariadení sa nové objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vo februári zvýšili, a to o 0,8 %.
