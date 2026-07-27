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Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA v júni vzrástli
Ekonómovia však očakávali, že objednávky sa zvýšia o 1,6 % až 1,7 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za máj, ktoré poukazovali na pokles o 4,5 %.
Autor TASR
Washington 27. júla (TASR) - Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zaznamenali po májovom výraznom poklese v júni zotavenie, rozsah rastu však výrazne zaostal za očakávaniami. Za slabšími než predpokladanými výsledkami sú najmä objednávky dopravných zariadení. Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vzrástli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 % po tom, ako v máji zaznamenali prepad o 4 %. Ekonómovia však očakávali, že objednávky sa zvýšia o 1,6 % až 1,7 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za máj, ktoré poukazovali na pokles o 4,5 %.
Pod výrazne slabšie údaje, než sa čakalo, sa podpísal najmä vývoj v oblasti dopravných zariadení a v rámci nich objednávky motorových vozidiel a komponentov. Objednávky dopravných zariadení klesli o 0,2 %, pričom v prípade motorových vozidiel a príslušných komponentov pokles dosiahol 0,6 %. Bez započítania sektora dopravy sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zvýšili v júni medzimesačne o 0,6 %.
Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA vzrástli v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 % po tom, ako v máji zaznamenali prepad o 4 %. Ekonómovia však očakávali, že objednávky sa zvýšia o 1,6 % až 1,7 %, pričom vychádzali z pôvodných údajov za máj, ktoré poukazovali na pokles o 4,5 %.
Pod výrazne slabšie údaje, než sa čakalo, sa podpísal najmä vývoj v oblasti dopravných zariadení a v rámci nich objednávky motorových vozidiel a komponentov. Objednávky dopravných zariadení klesli o 0,2 %, pričom v prípade motorových vozidiel a príslušných komponentov pokles dosiahol 0,6 %. Bez započítania sektora dopravy sa objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA zvýšili v júni medzimesačne o 0,6 %.