Objednávky v britskom priemysle v novembri klesli

Londýn 24. novembra (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Británie aj v novembri klesli, už štvrtý mesiac po sebe. Produkcia priemyslu sa však prvýkrát od júla zvýšila vďaka zlepšeniu situácie v dodávateľských reťazcoch. Ukázal to vo štvrtok prieskum Konfederácie britského priemyslu CBI. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa najnovších údajov celkové objednávky v britskom priemysle v novembri 2022 klesli o 5 % po znížení o 4 % v októbri. Ekonómovia však očakávali ešte väčší pokles objednávok v novembri, až o 8 %. Exportné objednávky sa pritom znížili o 7 %, čo bol lepší výsledok ako ich prepad o 14 % mesiac predtým.



Prieskum tiež ukázal, že produkcia vo výrobnom sektore za tri mesiace do konca novembra vzrástla, a to o 18 %. Bol to jej prvý nárast od obdobia máj - júl 2022.



Analytici však predpovedajú, že v nasledujúcich troch mesiacoch december až február sa produkcia v britskom priemysle opäť zníži.