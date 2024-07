Objednávky v nemeckom digitálnom a elektronickom priemysle klesli

Frankfurt nad Mohanom 19. júla (TASR) - Objednávky v nemeckom elektronickom a digitálnom priemysle v máji klesli v dôsledku slabšieho dopytu zo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v piatok zverejnila údaje Združenia nemeckého elektronického a elektrotechnického priemyslu ZVEI.



Hodnota vývozu sa podľa združenia v máji znížila o 7,6 % na 18,7 miliardy eur. Po náraste v apríli najnovší pokles dodávok znamená, že oživenie zahraničného obchodu s elektrotechnickými a elektronickými výrobkami naďalej mešká, uviedol Andreas Gontermann, hlavný ekonóm združenia ZVEI. Od januára do mája 2024 dosiahol vývoz v odvetví celkovú hodnotu 102,9 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 2,9 %.



Vývoj negatívne ovplyvnil pokles obchodu so všetkými významnými priemyselnými krajinami vrátane USA, Francúzska a Číny. Dodávky do Ľudovej republiky, ktorá je najväčším exportným trhom pre nemecký elektrotechnický priemysel, po raste v predchádzajúcich mesiacoch v máji klesli o 5,3 % na 2,1 miliardy eur.



Elektrotechnický a digitálny priemysel vytvára v Nemecku ročný obrat vo výške približne 238 miliárd eur. Jedno z najväčších priemyselných odvetví v krajine zamestnávalo v roku 2023 viac ako 900.000 ľudí.