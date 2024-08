Objednávky v nemeckom priemysle v júni klesli už šiesty mesiac v rade

Wiesbaden 19. augusta (TASR) - Počet nahromadených objednávok v nemeckom priemysle sa v júni 2024 znížil už šiesty mesiac po sebe. To je ďalším znakom oslabovania najväčšej európskej ekonomiky. Ukázali to v pondelok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa predbežných údajov Destatisu sa reálny stav objednávok vo výrobe, upravený o ceny a po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy, v júni 2024 medzimesačne znížil o 0,2 % a medziročne o 6,2 %.



Objednávky medzimesačne klesli najmä v strojárskom sektore (0,9 %) a v automobilovom sektore (0,7 %). Pre automobilové odvetvie to bol už 17. medzimesačný pokles po sebe.



Objednávky od domácich zákazníkov pritom v júni vzrástli o 0,6 %, čo bol ich prvý nárast od februára. Objednávky zo zahraničia však klesli o 0,7 %.