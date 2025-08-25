< sekcia Ekonomika
Objednávky v nemeckom stavebnom sektore vzrástli o desatinu
Väčšou mierou sa pod to podpísali objednávky v oblasti inžinierskych stavieb.
Autor TASR
Wiesbaden 25. augusta (TASR) - Objednávky v nemeckom stavebníctve zaznamenali v 1. polroku tohto roka solídny rast, keď sa zvýšili takmer o desatinu. Uviedol to v pondelok nemecký štatistický úrad Destatis. Informovala o tom agentúra DPA.
Za prvých šesť mesiacov sa objednávky v nemeckom stavebníctve zvýšili medziročne o 9,4 %, oznámil zverejnil Destatis. Po úprave o cenové vplyvy sa objednávky zvýšili o 7,3 %.
Väčšou mierou sa pod to podpísali objednávky v oblasti inžinierskych stavieb. V tomto segmente vzrástli o 8,7 %. Rástli však aj objednávky v oblasti pozemných stavieb, a o 5,6 %.
Za jún sa reálne objednávky zvýšili medziročne o 2,9 %. Horšie sa vyvíjali v medzimesačnom porovnaní, keď oproti máju zaznamenali pokles, konkrétne o 2,6 %.
