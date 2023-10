Objednávky v nemeckom strojárenstve klesajú pre zlú globálnu ekonomiku

Frankfurt nad Mohanom 4. októbra (TASR) - Nemecké strojárske podniky zaznamenali ďalší pokles objednávok v auguste. Pripisujú to slabej globálnej ekonomike. Uviedlo to v stredu Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa združenia v auguste 2023 sa objednávky po úprave o cenové vplyvy medziročne znížili o 21 %. Domáce objednávky v sledovanom období klesli o 13 % a zahraničné o 24 %. Toto odvetvie priemyslu je pritom orientované najmä na export.



"Bohužiaľ, obrat vo vývoji objednávkach z Nemecka a zahraničia je v nedohľadne vzhľadom na pokračujúci prepad globálnej ekonomiky," uviedol ekonóm VDMA Olaf Wortmann.



Za tri mesiace do konca augusta 2023 sa objednávky v nemeckom strojárskom sektore znížili o 16 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Firmy pritom stále ťažia z nevybavených objednávok, čo im umožnilo zvýšiť produkciu od januára do júla v reálnom vyjadrení o 1,7 %. Štvrtina firiem už uviedla, že by mohli vyrobiť viac, keby mali viac objednávok.



Za celý rok 2023 ako celok VDMA predpokladá reálny pokles produkcie o 2 %. A na budúci rok očakáva tiež pokles o 2 %.