Objednávky v nemeckom strojárstve prudko vzrástli, pomohlo zahraničie

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecké strojárske podniky zaznamenali v auguste výrazný rast objednávok. Umožnili to objednávky zo zahraničia, ktorých prudký rast je však výsledkom mimoriadne slabých údajov z augusta minulého roka. Uviedlo to v stredu Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA), ktoré zároveň dodalo, že situácia je naďalej nepriaznivá a dno ešte dosiahnuté nebolo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Objednávky v nemeckom strojárskom sektore vzrástli v auguste medziročne o 7 %, zatiaľ čo v júli o 5 % klesli. Výsledky ovplyvnili zahraničné objednávky, ktoré sa zvýšili o 13 %. Naopak, objednávky na domácom trhu klesli, a to o 7 %.



Nečakane prudký rast objednávok zo zahraničia výrazne ovplyvnila nízka porovnávacia základňa, keď pred rokom boli tieto objednávky v nemeckom strojárstve slabé. V rámci celkových zahraničných objednávok v tohtoročnom auguste výsledky zasa do veľkej miery ovplyvnili objednávky z krajín mimo eurozóny, ktoré sa zvýšili o 18 %. Objednávky z krajín menovej únie stagnovali, dodal ekonóm z VDMA Olaf Wortmann.



Podľa neho je napriek augustovým pozitívnym číslam situácia naďalej nepriaznivá. "Aj keď sú najnovšie údaje pozitívne, objednávky ešte stále nedosiali svoje dno," dodal Wortmann.



Objednávky v nemeckom strojárskom sektore za trojmesačné obdobie od júna do konca augusta, čo je presnejší údaj, keďže nepodlieha takým výkyvom ako mesačné údaje, zaznamenali medziročný pokles o 3 %. Z toho objednávky na domácom trhu klesli o 6 % a zo zahraničia o 1 %.