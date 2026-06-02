Objednávky v nemeckom strojárstve v apríli stagnovali
Nepriaznivo sa vyvíjali najmä objednávky na domácom trhu, ktoré výrazne klesli.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 2. júna (TASR) - Objednávky na produkty nemeckých strojárskych podnikov v apríli stagnovali. Nepriaznivo sa vyvíjali najmä objednávky na domácom trhu, ktoré výrazne klesli. Situáciu však pomohli zlepšiť zahraničné objednávky. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA).
„Apríl bol pre nemecký strojársky sektor mesiacom čiastočne pozitívnych a čiastočne negatívnych výsledkov,“ uviedla asociácia. Zatiaľ čo objednávky zo zahraničia vzrástli napriek vojne na Blízkom východe a napätiu v iných oblastiach sveta o 4 %, tie na domácom trhu o 7 % klesli. Celkové objednávky tak v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stagnovali.
Hlavný ekonóm VDMA Johannes Gernandt v tejto súvislosti skritizoval vládu, ktorá podľa neho robí veľmi málo na podporu strojárskeho sektora. „Stále sa iba diskutuje o opatreniach na posilnenie konkurencieschopnosti, doteraz sa však toho veľa neurobilo,“ povedal Gernandt. Dodal, že firmy potrebujú nižšie dane, pružnejší trh práce, zredukovanie byrokracie a reformu systému sociálneho zabezpečenia.
