Objednávky v priemysle boli v októbri medziročne nižšie o 7,9 %
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Hodnota nových objednávok v priemysle sa v októbri 2025 medziročne znížila o 7,9 % a dosiahla objem 6,01 miliardy eur. Od začiatku roka zaznamenali pokles šiesty raz. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky v priemysle v októbri 2025 oproti septembru 2025 znížili o 7,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný nárast sa v desiatom mesiaci tohto roka prejavil v 6 z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov (o 16,4 %), výrobe elektrických zariadení (o 8,5 %) a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (o 5,7 %).
Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe a spracovaní kovov (o 15,5 %), výrobe strojov a zariadení inde nezaradených (o 11,6 %) a vo výrobe chemikálií a chemických produktov (o 16,9 %).
